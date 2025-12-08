Фильм «Волчок» возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Волчок» стал лидером кинопроката России за уикенд. За минувшие выходные фильм собрал 155 млн рублей.

На втором месте среди официальных релизов «Иллюзия обмана 3» со сборами за уикенд в 140,8 млн рублей. За ней идёт картина «Человек-бензопила. Фильм: История Резе», которой покорились 104,5 млн рублей. Если рассматривать неофициальный прокат, то вторую строчку забрал «Зверополис 2» (154 млн рублей), а пятую — «Пять ночей с Фредди 2 (45 млн рублей).

Действие фильма происходит в Российской Империи на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев сбегает от наёмных убийц, подосланных дядей с целью завладеть его наследством.