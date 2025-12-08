«Хроники Нарнии» Греты Гервиг станут «событием, которое изменит мир»

Генеральный директор IMAX Рич Гелфонд заявил, что фильм «Хроники Нарнии» Греты Гервиг станет «культурным событием, которое изменит мир».

У ленты пока нет официального актёрского состава: известно лишь, что роль мудрого льва Аслана досталась Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон»), а Белую колдунью воплотит Эмма Маки («Половое воспитание»). Роль Питера Певенси, самого старшего члена семьи, сыграет британец Луис Патридж.

Премьера первой части «Хроник Нарнии» Гервиг состоится 26 ноября 2026 года. В дальнейшем Гретта Гервиг также снимет второй фильм, после чего франшизой может заняться другой режиссёр.