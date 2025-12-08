Гильермо дель Торо рассказал, в чем сила кино

Известный режиссёр Гильермо дель Торо недавно порассуждал на тему того, как важно кино кино для человека и в чём прелесть смотреть фильмы на большом экране.

По словам постановщика, в этом и есть сила кино — когда на экране людям показывают демонстрацию других человеческих идей, и это прекрасно.

Не заблуждайтесь: сказки и истории ужасов — это притчи. Они говорят о вещах, которые мы не можем назвать… в этом сила кино. И я думаю, что прелесть просмотра здесь в том, что на большом экране демонстрируются грандиозные идеи. Людям, которые смотрят их на телефоне, требуется 38 тыс. таких мелочей, чтобы сформировать экран.

Ранее Гильермо выступал против ИИ в кино, поскольку считает его инструментом, не способным заменить людей.