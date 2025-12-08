Вышел первый тизер-трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда»

«Кинопоиск» опубликовал дебютный тизер-трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда». В ролике показали главных героев и персонажей, с которыми им предстоит столкнуться в своём новом и опасном приключении по собственному миру.

Видео по теме от RUTUBE

По сюжету Горшок похищает Андрея Князева из реальности и вместе они защищают свой сказочный мир от волшебника Некроманта.

«Навсегда» выступает прямым продолжением успешного сериала «Король и Шут» и выйдет в прокат 19 февраля 2026 года. К своим ролям вернулись Константин Плотников и Влад Коноплёв.