Появился дебютный постер комедии «Папа может!» с Александром Реввой

Кинокомпания «Наше кино» представила первый постер семейной комедии «Папа может!». Главную роль в ней исполнил известный актёр, музыкант и шоумен Александр Ревва.

Сюжет повествует об отце большого семейства, который впервые остается один на один с собственными детьми и бытовыми обязанностями на десять дней. Справится ли герой с возложенной на него ответственностью?

© «Наше кино»

В фильме также снялись Глафира Тарханова, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Виталия Корниенко, Данила Якушев, Никита Конкин, Елена Балабанова и другие. Режиссёром картины выступил Дмитрий Суворов.

Премьера комедии в российском прокате состоится 29 января 2026 года.