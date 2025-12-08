Режиссер объяснил, почему «не взлетел» «Авиатор»

В картине «Авиатор» заметны лишь следы сценария писателя, кинодраматурга, поэта Юрия Арабова, в фильме есть только намеки на его глубину и сложную эстетику. Об этом 8 декабря в комментарии для СМИ2 сообщил режиссер, сценарист, продюсер Валерий Довбня, объяснив волну критики в адрес фильма.

Он подчеркнул, что сценарии Арабова не могли не привлечь внимания.

«Авиатор» мог бы взлететь, но, к сожалению, в ткани картины есть только намеки на арабовскую глубину и сложную поэтическую эстетику. Увы, в картине заметны лишь следы идей великого каннского лауреата. Удручают дешевые спецэффекты, слабая, местами беспомощная, игра очень приличных актеров», — отметил он.

По словам Довбни, попытки сделать из авторского кино массовое в большинстве случаев приводят к провалу. Зрителя обижают такие эксперименты. Они видят динамичный трейлер с замахом на научную фантастику, покупают билет, ждут увлекательного аттракциона. Вместо этого зритель получил череду трудноперевариваемых монологов и плохо мотивированных диалогов, крепко сдобренных историческими флешбэками и актерскими паузами.

«Интересно было бы прочитать оригинальный сценарий, узнать все перипетии, которые он прошел с момента написания до выхода фильма на экран. Думаю, это могло бы стать самостоятельным и очень поучительным культурологическим расследованием. Ждем появления оригинального арабовского текста в печати!» — заключил эксперт.

Экранизация одноименного романа писателя Евгения Водолазкина поставленная Егором Кончаловским вышла в прокат осенью. В центре сюжета — советский авиаконструктор, который провел почти 100 лет в криокамере, а потом очнулся в современной России. Роли исполнили Константин Хабенский, Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Илья Коробко.

Ранее Довбня отметил, что проблема современного российского кино по сравнению с советским кроется в отсутствии единой конструкции ценностей. По его словам, отсутствие госидеологии привело и к культурной пустоте, сообщал «ГлагоL».