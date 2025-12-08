Онлайн-кинотеатр Okko представил дебютный трейлер сериала «Манюня: Детство Ба». Премьера шоу по мотивам знаменитой франшизы состоится уже 27 декабря. В первый сезон войдёт 20 эпизодов.

Сериал выступит спин-оффом знаменитой франшизы «Манюня». Шоу расскажет историю девятилетней Розы Шац, которая в будущем станет обаятельной бабушкой главной героини серии — зрители знают её как просто Ба.

Главные роли в «Детстве Ба» сыграли Алина Хадарцева, Марина Овсепян и Вова Арутюнян. Режиссёром выступил Арман Марутян — автор фильмов и сериала по «Манюне».