«Зверополис 2» приблизился к миллиардным сборам в прокате

«Зверополис 2» вошёл в топ-4 кассовых фильмов 2025 года за 12 дней проката
8 декабря сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли отметки в $ 915 млн. Картина студии Disney всего за 12 дней вплотную приблизилась к миллиардным сборам, лидируя в большинстве стран мира и став большим хитом в Китае.
Сейчас мультфильм занимает четвёртую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года. В ближайшие выходные лента, скорее всего, займёт второе место в общем топе.
Самые кассовые фильмы 2025 года
- «Нэчжа побеждает Царя драконов» — $ 2,1 млрд.
- «Лило и Стич» — $ 1,04 млрд.
- «Minecraft в кино» — $ 957 млн.
- «Зверополис 2» — $ 915 млн.
- «Мир Юрского периода: Возрождение» — $ 867 млн.
- «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — $ 740 млн.
- «Как приручить дракона» — $ 635 млн.
- «Формула-1» — $ 626 млн.
- «Супермен» — $ 615 млн.
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» — $ 598 млн.
Сюжет «Зверополиса 2» вновь повествует о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.