Режиссер «Аноры» Шон Бейкер может приехать снимать в Россию

Режиссер фильма "Анора" Шон Бейкер может приехать на съемки в Россию. Это стало понятно на кинофестивале в Саудовской Аравии Red Sea Film Festival во время деловой программы. Шон Бейкер отвечал на вопросы на сессии, посвященной ему и его творчеству. Подобные беседы в формате in conversation (в диалоге) пройдут на фестивале в этом году с Джессикой Альбой, Эдрианом Броуди, Аной де Армас, Энтони Хопкинсом и Идрис Эльбой.

Представитель кластера "Москино" задала Шону Бейкеру вопрос, не хотел бы он приехать на съемки следующего фильма в Москву, ведь с этого года рибейт (возврат средств за съемки в российской столице) составит 45%. Тем более что у режиссера есть опыт работы с российскими артистами. Шон вспомнил, что "с Юрой [Борисовым], как и с Марком [Эйдельштейном], работать было невероятно.

"Локация - это отдельный герой в сюжете. Есть такая вероятность..."

Между тем

Эксперт по международным продажам фильмов и сериалов Екатерина Пшеницына отмечает, что впервые за несколько лет о работе стенда "Москино" на крупном кинофестивале написало авторитетное издание Screendaily. Причем в статье отмечены успехи россиян в дистрибуции контента на ряд международных территорий.