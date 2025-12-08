ТВ-3 показал ключевые проекты и презентовал новый сезон

Канал ТВ-3 впервые показал ключевые проекты 2025-2026 годов, эксклюзивные материалы и элементы обновленной визуальной стратегии.

С первым словом выступил генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов. Он подвел итоги.

"Канал сегодня строится как бренд с четкой архитектурой, и в основе этой архитектуры - тетраэдр. Его грани - "Места силы", "Супергерои" и прикладные проекты. И когда у канала появляется цельная стратегия и узнаваемая интонация, это начинает отражаться на всем вокруг", - отметил Обухов.

Константин Обухов сообщил о страте съемок большого приключенческого проекта "Дубровский. Зорро в России", в котором снимутся Олег Гаас, Александр Семчев, Сергей Городничий, Марина Ворожищева, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Павел Сборщиков, Антон Богданов, Иван Иванович, Маргарита Аброськина, Алим Хоконов и Дарья Коныжева.

Также генеральный директор канала рассказал, что в новом сезоне появится больше проектов о доме, семье и реальной повседневной жизни, среди них - программа о региональных кухнях "Гастро-экспедиция", "Ремонт на миллион", тревел-шоу о традициях и вкусах "Дома вкуснее" и дорожное приключение отца и дочери "С батей на рыбалку".

Ольга Ермакова, руководитель направления производства телефильмов, подчеркнула, что ТВ-3 в последние два года выстроил собственную вселенную и расширил географию съемок:

"Мы сознательно выходим за пределы привычной "столичной" картинки, чтобы в кадре появлялась живая, узнаваемая страна. Для нас важно, чтобы даже самые фантастические истории оставались про реальную жизнь. И чтобы за мистикой всегда стоял человек, его выбор, его боль, его надежда".

Также на мероприятии озвучили предстоящие премьеры 2026 года - "Ангел", "Террикон", "Зов русалки", "Менталистка", "Колдунья", "Возвращенец". Кроме того, канал продолжит развивать флагманские вселенные "Ронина", "Кордона" и "Лисы".

Презентацию посетили Эвелина Блёданс, Олеся Фаттахова, Ирина Темичева, Анфиса Чехова, Лукерья Ильяшенко, Марина Ворожищева, Игорь Ознобихин, Денис Власенко, Юлия Волкова, Алексей Сухарев, Аида Мартиросян, Влад Кадони, Олег Верещагин, Анатолий Цой и другие.