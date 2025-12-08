На экраны вышел фильм о юной балерине "Вальс со смертью"

Для омичей это событие - первую полнометражную ленту, снятую здесь, посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фильм рассказывает о судьбе 15-летней смоленской девочки, учившейся балету до войны, мечтавшей станцевать "Щелкунчика", - и вдруг с приходом нелюдей-фашистов попавшей вместе с матерью в лапы гестаповцев и концлагерь.

© Российская Газета

Побои, пытки и марш смерти: многокилометровый путь измученных людей, унесший тысячи жизней... Чудо или нет, но в юной балерине оказалось столько железной воли, столько веры, что она все вынесла - и выжила. По словам авторов проекта, Вера - образ собирательный, но достоверный. Сюжет имеет документальную основу - в него вплетены протоколы допросов, письма, свидетельства очевидцев, документы из архивов омского УФСБ.

В начале картины - 1960-е, Калининград, героиня случайно сталкивается на почте с бывшей надзирательницей. И… решается рассказать о пережитом сотрудникам госбезопасности. Фильм - это ее исповедь: о поезде, шедшем в никуда, о жутком выживании в лагере, о балете, мечта о котором помогла ей не сломаться. Снимали не только в Омской, но и Калининградской области. В роли сотрудника спецслужб - популярный актер Евгений Сидихин. В фильме снимались артисты омских театров: Анна Сотникова, Степан Дворянкин, Евгений Фоминцев. Слова песни для фильма сочинила Татьяна Кобылинская.

Для съемок ключевых эпизодов под Омском соорудили площадки концлагеря. В селе Красноярка возвели усадьбу бюргера. Старинное здание омского кадетского корпуса в картине стало почтой. Помогали все - и представители омского клуба ретромобилей, и кинологи с овчарками, и преподаватели немецкого языка. Горожане активно помогали реквизитом, одеждой, советами: кто привез мебель военных времен, кто патефон, кто гимнастерку. Участники массовок стойко переносили тяготы осенних ночных съемок.

Режиссер картины Андрей Кириллов снял за последние пять лет такие исторические и документальные ленты, как "Покоривший космос", "Несломленный" и "Я иду тебя искать". Но признается, что такой серьезный полнометражный проект у него - впервые. Съемки оказались очень сложными, но… Актриса Дарья Живило уверяет:

"Атмосфера на площадке была потрясающая. Фильм о войне нас всех объединил, сдружил. Открыл людей, с которыми можно идти в разведку. И в общем съемки оказались настоящим уроком истории, опытом на всю жизнь".

Справка "РГ"

Фильм снят Омской телерадиокомпанией "12 канал" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в партнерстве с "Волонтерами Победы"

Штуттгоф - один из концлагерей, открытых фашистами в 1939 году на территории Польши. Лагерь имел статус "специального", был подчинен гестапо. Предназначался для проведения опытов над пленными. Средняя продолжительность жизни попадавших сюда составляла три месяца. Из 110 тысяч заключенных погибло больше половины - 65 тысяч.