Появились эпичные постеры с героями пятого сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые постеры второй половины пятого сезона «Очень странные дела». На них изображены ключевые герои шоу — Одиннадцать, Джонатан Байерс, Нэнси Уиллер, Стив Харрингтон, Лукас Синклер, Уилл Байерс, Макс Мэйфилд, Дастин Хендерсон и Майк Уиллер.

Сюжет финального сезона «Очень странных дел» продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Авторы шоу рассказали, что во второй половине сериала покажут воспоминания главного злодея.

Первые четыре серии уже доступны для просмотра на стриминговом сервисе Netflix. Следующие три эпизода выйдут в ночь на 26 декабря, а премьера большого финала состоится 1 января.