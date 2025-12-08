Вышел первый тизер «Супергерл» со звездой «Дома Дракона»

DC Studios поделилась дебютным тизером кинокомикса "Супергерл" (Supergirl), полноценный трейлер которого ожидается на этой неделе. Ранее героиня дебютировала в финале "Супермена" Джеймса Ганна.

В 10-секундном ролике девушка является зрителям без суперкостюма, ее волосы обдувает ветер от реактивных двигателей космического корабля. "Ожидание почти закончено", - гласит завершающая видео надпись.

В центре сюжета картины - похождения Кары Зор-эл, кузины Супермена, детство и отрочество которой прошли на обломке планеты Криптон.

В свой 21-й день рождения девушка отправляется в путешествие по галактике в компании суперпса Крипто. На своем пути она встречает молодую инопланетянку по имени Рути Мари Нолл, родителей которой убил злодей, известный как Крем с Желтых холмов (Krem of the Yellow Hills).

Главную роль в фильме исполнила Милли Олкок ("Дом Дракона", 18+), компанию ей составили Маттиас Шонарст, Дэвид Крамхолц, Джейсон Момоа, Ив Ридли, Эмили Бичем и другие.

Режиссер - Крэйг Гиллеспи ("Тоня против всех", "Круэлла", "Ночь страха").

Премьера назначена на 26 июня 2026 года.