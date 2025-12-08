Что сделало «Зверополис 2» хитом мирового проката

Франшиза, герои-животные и хорошая проработка сюжета обеспечили «Зверополису 2» высокую кассу в мировом прокате, заявила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

© Постер

На 11-й день мирового проката сборы мультфильма «Зверополис 2» по всему миру достигли 700 миллионов долларов, а после двух уикендов касса превысила 900 миллионов долларов. Анимационная картина уже вошла в топ-4 самых кассовых фильмов 2025 года, обогнав фильм «Как приручить дракона». «Зверополис 2» в России не вышел в официальный прокат, но с 6 декабря доступен в рамках предсеансового обслуживания в некоторых кинозалах,

Ромодановская объяснила, почему новая часть мультфильма успешно стартовала в прокате.

«Один из ключевых факторов состоит в том, что это сиквел. Аудитория, посмотревшая первый фильм, уже полюбила героев и была готова к их новым приключениям. Зритель понимал, что получит качественное кино. Также само название говорит о том, что герои анимационного фильма – животные. Это всегда один из важных моментов, на которые реагирует аудитория. Зритель очень любит смотреть такие проекты. Думаю, создатели учли ошибки первой части, усилили в продолжении и юмористическую, и мимимишную линию. Наверняка были проведены исследования и анализ. Это нормальная и правильная практика при производстве франшиз», - сказала она.

По словам собеседницы НСН, «Зверополис 2» вполне может освоить в прокате 1,5 миллиарда долларов и даже больше.

«Если всего за 11 дней фильм уже собрал 700 миллионов долларов, итоговые сборы могут превысить и 1,5 миллиарда долларов. Кассе "Зверополиса 2" помогли герои-животные и качество проекта. Анимационный фильм получился динамичный, смешной, у него хорошее сарафанное радио. Зрители с удовольствием смотрят и рекомендуют его друг другу, поэтому он может обойти по сборам "Лило и Стич" и "Minecraft в кино"», - уточнила Ромодановская.

Первая часть «Зверополиса» вышла в мировой прокат в феврале 2016 года, а российская премьера состоялась в начале марта 2016 года. В русском дубляже героев озвучили ведущие шоу «Орел и решка. Шопинг» Мария Ивакова, Антон Лаврентьев, а также Владимир Меньшов (Леодор Златогрив), Мария Аронова (Мисс Барашкис) и Николай Дроздов (ленивец Блиц), передает «Радиоточка НСН».