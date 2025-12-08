Сайт IMDb назвал самые популярные фильмы и сериалы 2025 года

«Супермен» и «Белый лотос» — самые популярные фильмы и сериалы 2025 года на IMDb

Кинопортал IMDb подвёл итоги 2025 года. Компания представила список самых популярных фильмов и сериалов.

Лидером среди фильмов стал «Супермен» Джеймса Ганна. Самым популярным сериалом оказался «Белый лотос», который с момента выхода первого сезона заработал несколько престижных наград.

Самые популярные фильмы 2025 года

  1. «Супермен»
  2. «Оружие»
  3. «Грешники»
  4. «Одна битва за другой»
  5. «Мир Юрского периода: Возрождение»
  6. «Франкенштейн»
  7. «Счастливый Гилмор 2»
  8. «Громовержцы»*
  9. «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
  10. F1

Самые популярные сериалы 2025 года

  1. «Белый лотос»
  2. «Одни из нас»
  3. «Разделение»
  4. «Уэнсдей»
  5. «Игра в кальмара»
  6. «Декстер: Воскрешение»
  7. «Монстр»
  8. «Отдел нераскрытых дел»
  9. «Андор»
  10. «Чёрное зеркало»