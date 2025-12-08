Сайт IMDb назвал самые популярные фильмы и сериалы 2025 года

«Супермен» и «Белый лотос» — самые популярные фильмы и сериалы 2025 года на IMDb
Кинопортал IMDb подвёл итоги 2025 года. Компания представила список самых популярных фильмов и сериалов.
Лидером среди фильмов стал «Супермен» Джеймса Ганна. Самым популярным сериалом оказался «Белый лотос», который с момента выхода первого сезона заработал несколько престижных наград.
Самые популярные фильмы 2025 года
- «Супермен»
- «Оружие»
- «Грешники»
- «Одна битва за другой»
- «Мир Юрского периода: Возрождение»
- «Франкенштейн»
- «Счастливый Гилмор 2»
- «Громовержцы»*
- «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
- F1
Самые популярные сериалы 2025 года
- «Белый лотос»
- «Одни из нас»
- «Разделение»
- «Уэнсдей»
- «Игра в кальмара»
- «Декстер: Воскрешение»
- «Монстр»
- «Отдел нераскрытых дел»
- «Андор»
- «Чёрное зеркало»