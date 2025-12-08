Сайт IMDb назвал самые популярные фильмы и сериалы 2025 года

Кинопортал IMDb подвёл итоги 2025 года. Компания представила список самых популярных фильмов и сериалов.

Лидером среди фильмов стал «Супермен» Джеймса Ганна. Самым популярным сериалом оказался «Белый лотос», который с момента выхода первого сезона заработал несколько престижных наград.

Самые популярные фильмы 2025 года

«Супермен» «Оружие» «Грешники» «Одна битва за другой» «Мир Юрского периода: Возрождение» «Франкенштейн» «Счастливый Гилмор 2» «Громовержцы»* «Миссия невыполнима: Финальная расплата» F1

Самые популярные сериалы 2025 года