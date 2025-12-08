«Мантры, грешники и хайп»: BadComedian удивился странностям «Золотого глобуса»

Главным претендентом на премию «Золотой глобус» будет фильм «Битва за битвой», предположил в интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

© nsn.fm

Организаторы американской кинопремии «Золотой глобус» ранее назвали номинантов по итогам 2025 года. Лидерами оказались фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» (9 номинаций) с участием Леонардо Ди Каприо, картина норвежца Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» (8 номинаций) и «Грешники» Райана Куглера (7 номинаций). За премию лучшему режиссеру поборются Андерсон, Триер, Куглер, Гильермо дель Торо («Франкенштейн»), Джафар Панахи («Простая случайность») и Хлоя Чжао («Хэмнет»). Баженов назвал своих фаворитов.

«Наверное, "Битва за битвой" - самый популярный фильм из числа номинантов. Мне кажется, он должен победить, здесь может сыграть имя режиссера, блестящий актерский состав и то, что он провалился в прокате – отыграть премией неуспех в зрительском приеме. Удивительно, что в списке есть "Грешники", фильм, в котором смешались темнонокожие герои и вампиризм. Странно, что это рассматривается, как серьезное кино. Из этих режиссеров я больше всего люблю Дель Торо, я бы ему отдал все награды. Андерсон - очень специфичный режиссер, не на массовую аудиторию. Я большинство его картин смотрел, мне ничего у него не нравится, кроме "Нефти"», - пояснил кинокритик.

В числе номинантов в категории лучший актер попали, в частности, Тимоти Шаламе, Джордж Клуни и Леонардо Ди Каприо, а на лучшую актрису претендуют – Эмма Стоун и Синтия Эриво, о которой сейчас много говорят.

«Мне кажется, победит либо Шаламе, либо Ди Каприо, все критики говорят, что он замечательно играет в «Битве за битвой». Выдвижение Эриво на «Золотой глобус» за фильм «Злая 2» очень странно. Видимо, это волна хайпа. Мы сейчас начнем повторять мантры Кэмерона, который сказал: какого черта Netflix на все номинируют, это вообще не кино. Сейчас мы к этому придем. Надеюсь, победит Эмма Стоун из фильма «Бугония». Вместе с тем сложно предугадать голосование "Золотого глобуса"», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, кинокритик Давид Шнейдеров назвал Пола Томаса Андерсона блестящим режиссером, сочетающий достаточно успешную коммерческую составляющую с высокоинтеллектуальным кинематографом. При этом он признался НСН, что не смотрит «пиратское» кино и не видел номинантов на «Золотой глобус».

В августе 2025 года британская актриса с нигерийскими корнями Синтия Эриво оказалась в центре внимания СМИ после дебюта в роли Иисуса Христа в новой постановке оперы «Иисус Христос — суперзвезда». На днях стало известно, что эта актриса может сыграть Волан-де-Морта в сериале HBO о Гарри Поттере, напоминает «Радиоточка НСН».