О чем фильм «Достать ножи: Воскрешение покойника»

12 декабря стриминговый сервис Netflix выпустит фильм «Достать ножи: Воскрешение покойника» — третью часть детективной франшизы. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»

Преподобного Джада переводят в старую церковь в маленьком городке в штате Нью-Йорк, где проповедует монсеньор Джефферсон Уикс. Джаду не удается найти общий язык с Уиксом и прихожанами. Вскоре, окончив очередную проповедь, монсеньор удаляется в церковные покои, а через полминуты его находят мертвым. Свидетелями произошедшего оказались набожная Марта Делакруа, доктор Нэт Шарп, адвокат Вера Дрейвен и писатель Ли Росс.

Кажется, что у каждого из них мог быть мотив, а сам момент смерти с точки зрения логики почти невозможен. Расследовать это дело поручают частному детективу Бенуа Бланку, знакомому зрителям с прошлых частей. Сюжет фильма вдохновлен новеллой американского писателя Эдгара По «Убийство на улице Морг».

В ролях:

Дэниел Крейг — Бенуа Бланк;

Джош О'Коннор — Джад;

Гленн Клоуз — Марта Делакруа;

Джош Бролин — Джефферсон Уикс;

Мила Кунис — Джеральдин Скотт, начальница полиции;

Джереми Реннер — Нэт Шарп;

Керри Вашингтон — Вера Дрейвен;

Эндрю Скотт — Ли Росс и др.

Над фильмом работали:

Режиссер и сценарист — Райан Джонсон;

Продюсеры — Райан Джонсон, Рэм Бергман и Кэти Макнейлл;

Оператор — Стив Йедлин;

Композитор — Нэйтан Джонсон;

Художник постановщик — Рик Хайнрикс;

Монтажер — Боб Дюксе;

Кинокомпании — T-Street Productions и Ram Bergman Productions.

Создание

В марте 2021 года, еще до выхода второй части, Netflix купил права на два последующих фильма франшизы за 469 миллионов долларов. В сентябре 2022 года Райан Джонсон подтвердил, что будет снимать третью часть. В том же месяце Дэниел Крейг, исполнивший главную роль в двух предыдущих фильмах, заявил, что вернется к своему персонажу и в новой картине.

Работа над сценарием началась в январе 2023 года, а в мае 2024 года полностью сформировался актерский состав. Впервые фильм показали 8 октября 2025 года на Лондонском кинофестивале, 26 ноября фильм вышел в ограниченный прокат в некоторых кинотеатрах Северной Америки, а 12 декабря состоится цифровой релиз на Netflix.

