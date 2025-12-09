Вышел полноценный трейлер аниме «Все, что тебе нужно, — это убивать»

Аниме «Всё, что тебе нужно, — это убивать», по которому сняли фильм «Грань будущего» с Томом Крузом и Эмили Блант в главных ролях. До этого выпускали лишь тизер.

Трейлер

Будущий проект расскажет историю солдата будущего, который попадает во временную петлю во время сражения с инопланетянами. Ему приходится раз за разом переживать собственную гибель, чтобы придумать идеальную тактику для выживание в опаснейшем противостоянии с пришельцами.

Производством аниме-адаптации занимается студия Studio 4°C, известная по «Берсерку. Золотой век». «Всё, что тебе нужно, — это убивать» выпустят в зарубежный прокат 16 января 2026 года.