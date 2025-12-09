Какие жанры фильмов и сериалов предпочитают женщины в России

© кадр из сериала «Почка»

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

Как российские женщины проводят время перед экраном и что выбирают для вечернего просмотра? На эти вопросы ответили аналитики платформы КИОН.

Эксперты уверены, что женщины всех возрастов активно выбирают кино и сериалы и посвящают этому в среднем около четырех часов в день. Особенно часто это делает аудитория от 25 до 34 лет. А по выходным интерес к экрану заметно растет и объем просмотров увеличивается почти на 40 процентов.

Самое удивительное открытие — вопреки ожиданиям, выбор жанра не связан с возрастом или профессией. Все женщины от 25 до 65 плюс уверенно ставят на первое место комедию. Именно этот жанр становится универсальным способом расслабиться, отвлечься и зарядиться хорошим настроением.

Зато в остальном вкусы расходятся. Зрительницы от 25 до 34 лет чаще переключаются на боевики, затем — на драму и триллеры. Категория от 35 до 44 лет предпочитает драму, а только потом боевики и триллеры.

Женщины от 45 до 64 лет снова отдают второе место драме. Для тех, кому 65 плюс, в тройку фаворитов входят боевик вместе с комедией и драмой. Детективы при этом прочно обосновались на пятой позиции почти во всех возрастах и остаются востребованным, но не главным жанром.

Кроме жанров аналитики изучили, какие проекты женщины не просто смотрят, а пересматривают снова. В этом списке собраны истории с харизматичными героями и насыщенными сюжетами.

Среди таких «Виноград» и «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, «Почка» с Любовью Аксеновой, «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским и «Первый номер» с Евгением Цыгановым. Драматический детектив «Тайга» особенно полюбился зрительницам старше 45 лет.

Так формируется женская карта просмотров.