Современные ремейки фильмов советской эпохи, по мнению Дмитрия Певцова, свидетельствуют о нехватке новых идей у режиссеров и ставят под сомнение художественную ценность работы.

Современные режиссеры обращаются к ремейкам советских фильмов из-за отсутствия творческих идей, заявил народный артист Дмитрий Певцов ТАСС.

«Думаю, что это происходит от творческой импотенции. «Ну все равно пойдут смотреть». Это полное отсутствие личного высказывания», – подчеркнул он, объясняя причину популярности подобных проектов.

Певцов также отметил, что важную роль в этом явлении играет стремление продюсеров к получению прибыли, что, по его мнению, не должно быть главным мотивом в искусстве. Он считает, что такие фильмы не вызывают у зрителей желания пересматривать их повторно, поэтому ремейки становятся, по его выражению, «пустышками».

Артист сравнил такие проекты с «тележвачкой», пояснив, что, хотя человеку нужно питаться, постоянное употребление «бабл-гама» не приносит пользы. По словам Певцова, подобное кино не оставляет зрителю ничего ценного и не затрагивает важных тем.

