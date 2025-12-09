«Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна выходит в повторный прокат

Компания "K24" сообщила о перевыпуске легендарного фильма "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна, благодаря которому имя режиссера стало синонимом советского кино 1920-х годов.

Показы картины, заложившей фундамент современного монтажного языка, стартуют 29 января 2026 года.

Зрители увидят версию, восстановленную в 1976 году на киностудии "Мосфильм", с музыкальным сопровождением Дмитрия Шостаковича.

После успеха "Стачки" (1924) правительство поручило Эйзенштейну съемки фильма, охватывающего основные события революции 1905 года, однако времени на реализацию масштабного замысла катастрофически не хватало.

Находясь вместе со съемочной группой в Одессе, режиссер понял, что для воплощения идеи о непобедимости революционных масс достаточно и одного эпизода - истории восстания матросов на броненосце "Князь Потемкин-Таврический".

Ограниченная премьера фильма состоялась 21 декабря 1925 года в Большом театре на заседании, посвященном юбилею революции, месяц спустя картина вышла в широкий прокат.

Лента имела беспрецедентный успех во всем мире, в 1958 году в результате опроса киноведов из 26 стран в рамках Всемирной выставки в Брюсселе "Броненосец "Потемкин" был признан лучшим фильмом всех времен и народов.

Картина многократно становилась объектом цитирования и пародий ("Второй трагический Фантоцци", "Дежа Вю", "Неприкасаемые", "Бразилия", "Симпсоны", "Голый пистолет 3", "Оно", "Солнечный удар"), в большинстве случаев внимания удостаивалась знаменитая сцена расстрела на Потемкинской лестнице.