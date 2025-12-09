Приключенческий фильм «Волчок» возглавил российский прокат

В минувший уикенд российский прокат уверенно возглавило историческое приключенческое роуд-муви "Волчок" с Евгением Ткачуком и Юлией Хлыниной.

Фильм Константина Смирнова в первые прокатные выходные собрал 155 400 000 рублей, передает портал kinobusiness.com.

Неофициально далее следует второй "Зверополис" - за счет пиратских показов, официально - "Иллюзия обмана 3", которая на четвертой неделе проката собрала более 143 млн рублей. В общей сложности авантюрный экшн со звездным актерским составом, официально вышедший в РФ, собрал в нашей стране более 1,5 млрд рублей.

Около 104 млн рублей заработало аниме "Человек-бензопила. Фильм: История Резе", побив прошлогодний рекорд "Мальчика и птицы" Хаяо Миядзаки для картин этого жанра в России.