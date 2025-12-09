Названа причина, по которой P. Diddy хочет закрыть сериал о своей скандальной жизни

P. Diddy (он же Шон Комбс) отчаянно пытается закрыть документальный сериал о собственной жизни от Netflix. По данным RadarOnline, через своих представителей Дидди из-за решётки решает этот вопрос, ведь в противном случае документалка окончательно разрушит его репутацию.

На данный момент его адвокаты отправили уже несколько писем с требованием закрыть проект, поскольку в нём использовались материалы, защищённые авторским правом, а также записи бесед, не предназначенные для публикации. По словам инсайдера, Комбс считает сериал разрушительным.

«Шон знает, что этот сериал, по сути, закрывает дверь любому возвращению. Как только люди это увидят, у него не останется никакой возможности что-либо с этим поделать. Он считает, что удаление сериала — его единственный шанс избежать полного культурного изгнания», — цитирует портал своего собеседника.

Кстати, именно в этом сериале появилась информация о том, что Дидди ударил собственную мать. Однако Дженис Комбс уже опровергла это, потребовав официального опровержения и от создателей проекта.