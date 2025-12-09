Начались съемки остросюжетного детектива «Возвращенец»

Телеканал ТВ-3 объявил о начале съемок в Санкт-Петербурге многосерийного остросюжетного детектива "Возвращенец".

Синопсис такой: после контузии, полученной в зоне боевых действий, майор Константин Андреев переводится в Петербург и попадает в элитный отдел уголовного розыска. Его напарником становится Артем Белов, на первый взгляд, - несерьезный молодой парень, сын генерала, у которого все в жизни устроено. Но со временем становится ясно, что их объединяет неравнодушие к работе и человеческим судьбам.

В ролях: Максим Блинов, Матвей Черников, Игорь Павлов, Дмитрий Лавров, Николай Белин, Олег Абалян, Софья Карабулина, Виталий Такс, Александр Разбаш, Артем Бородич и другие.

Режиссер - Андрей Аверков.

Премьера - в следующем году.