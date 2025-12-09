Что посмотреть на тему Рождества: путеводитель по закромам мировой фильмотеки

Как известно, в СССР не было не только секса, но и Рождества. Мы и теперь не знаем, какое из них отмечать, и отмечаем на всякий случай два - католическое и православное. В ожидании славного праздничного дуплета начинаем краткую историю рождественского кино - наш мини-сериал. Он же - путеводитель по волшебным закромам мировой фильмотеки.

Наше кино на эту прежде запретную территорию ступило в 1997 году в мультике "Рождество". В доступных массам картинках режиссер Михаил Алдашин излагал каноническую историю рождения Сына Божия с симпатичными подробностями.

Потом пришел черед Диккенса. Это он возродил традицию любить друг друга целых две новогодних недели. О нем вспомнил режиссер Леонид Нечаев, знаменитый мюзиклами про Красную Шапочку и Буратино, - он снял музыкальную сказку по рождественской повести "Сверчок за очагом". На этом наш рождественский кинопоток иссяк. Не считать же сюрпризом калассическую оперетту "Летучая мышь" о ловушках рождественского маскарада - она была экранизирована Яном Фридом с Людмилой Максаковой, Юрием и Виталием Соломиными в главных ролях в 1978-м. Эта оперетта - пожалуй, лучшее из рождественских блюд для взрослых: брызжущий юмором водевильный сюжет и бессмертная, всегда современная музыка Штрауса.

В мире картин, посвященных Рождеству, снято множество. Напомню два, созданных мастером кинематографических волшебств Робертом Земекисом. "Полярный экспресс" 2004 года: там маленький герой, не веривший в существование Деда Мороза, отправляется на "Полярном экспрессе" во владения Санта Клауса. Это музыкальная анимационная фантазия замечательна технологией ее создания. Артист Том Хэнкс, обвешанный датчиками, в пустой студии проиграл все роли от мальчугана до кондуктора волшебного экспресса и Санта-Клауса. Компьютер фиксировал траектории движения его рук, ног и лицевых мышц. Получились виртуальные куклы, которыми можно было управлять, помещая в самые фантастические ситуации - зрелище феерическое!

Примерно этот же метод усовершенствован в другом фильме Земекиса - "Рождественская история" по сказке Чарльза Диккенса. Там к закоренелому скупердяю Скруджу явились три Призрака Рождества, чтобы напомнить: он не всегда был сквалыгой и верил когда-то в добро. Сыграть Скруджа от мальчика и романтического юноши до бессердечного старика, а также трех Призраков пригласили Джима Керри с его гуттаперчевым лицом. Пролеты над заснеженным викторианским Лондоном впечатляют, контрасты между замороженностью скупердяя и теплым человеческим миром Рождества вполне удались. Шикарный хорально-симфонический саундтрек написал Алан Сильвестри.

Продолжение следует.