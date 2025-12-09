Опубликовали трейлер российского фэнтезийного аниме «Тагар»

В Сети появился трейлер аниме-проекта "Тагар", снятого по мотивам одноименной российской манги от Bubble, первый том которой был выпущен в 2017 году.

"Тагар" - постапокалиптическое фэнтези. Сюжет описывает Землю, которая подверглась нашествию древних божеств-воронов. Их приход стал причиной разрушительной катастрофы, повлиявшей на ход истории.

Жизнь главного героя, юноши по имени Куно, кардинально меняется после встречи с одним из этих существ.

Музыку для ролика записала омская рок-исполнительница DRUMMATIX.

Дата релиза "Тагара" пока неизвестна.