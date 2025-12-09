Почему Голливуд обеспокоен войной мастодонтов киноиндустрии

Голливуд взволнован, он в растерянности: на его глазах идет сущая война главных мастодонтов киноиндустрии, их разверстые пасти уже готовы поглотить друг друга. Супергигантские компании Netflix, Comcast и Paramount охотятся на супер-супергиганта Warner Bros, за 102 года своего существования подарившего миру множество ныне классических шедевров.

После нескольких дней накаленного клацанья зубами победил стрим-сервис Netflix, предложив невиданную в этом бизнесе сумму в 82,7 миллиарда долларов. Для сравнения: три года назад Amazon купила легендарную кинокомпанию Metro-Goldwyn-Mayer, откуда взлетели к славе Джеймс Бонд и Рокки, за 8,5 миллиарда.

Netflix сегодня - крупнейший в мире стриминговый сервис с более 300 миллионов подписчиков. За 28 лет своего существования компания сумела вырваться далеко за пределы онлайн-вещания, сумела привлечь ведущих кинорежиссеров мира и успешно производит фильмы для кинотеатрального проката, который теперь тоже жестко контролирует. Ведущие кинофестивали мира долго игнорировали эти фильмы. Первой сдалась Венеция, и большинство ее призеров последних лет - это продукция Netflix.

Теперь Netflix намерен объединить циклопическую библиотеку шедевров "Уорнера" со своей, тоже уже немалой коллекцией популярнейших фильмов и сериалов, утверждая, что пользователям будет удобнее ориентироваться в море предложений. Да и платить им придется уже не двум продавцам развлечений, а только одному: зритель экономически выиграет - обещает Netflix.

Оппоненты стрим-гиганта встревожены: он может окончательно придушить кинотеатры, и так с все более тяжким трудом отвлекающие зрителей от дивана. Второй контраргумент: эта акция может стать спусковым крючком к очередным потрясениям - в конкуренции с новым колоссом мелкие компании будут вынуждены объединяться, и трудно предсказать, к каким последствиям для кино приведет этот истерически развивающийся процесс. Традиционное, любимое планетой искусство Голливуда будет окончательно вытеснено технологическими новинками. Это подтвердил исполнительный директор Netflix Тед Сарандос: "Нам необходимо продолжать внедрять инновации и инвестировать в наиболее востребованные публикой истории - именно в этом смысл сделки". Так как наиболее кассовыми в последние годы оказались спецэффектные блокбастеры, к которым приохотилась молодая аудитория, ясно, что с традициями лучших фильмов, выпущенных Warners в разные годы, придется распрощаться. Из чисто коммерческих соображений, понятно.

На днях группа встревоженных кинопродюсеров в своем письме в Конгресс выразила серьезную обеспокоенность покупкой стрим-сервисом Netflix кинокомпании Warner Bros. Discovery.

"Время, проведенное зрителем за просмотром фильма в кинотеатре, Netflix рассматривает как потерянное для стрим-платформы, - говорится в письме. - У него нет стимулов поддерживать кинотеатральный показ, у него есть все основания его прекратить".

Продюсеры предостерегают от монополистического контроля над рынком потокового вещания и заявляют, что не рискуют подписаться под этим письмом "из-за опасения возмездия".

Судя по всему, можно ожидать серьезной реформации телеканалов CNN и TNT, принадлежащих Warner Bros. Discovery. Вообще, все медиа-пространство может теперь быстро и непредсказуемо меняться - его монополизация никогда не приводила ко всеобщему счастью.

Основанная в 1923 году кинокомпания Warner Bros все годы своего существования оставалась в пятерке крупнейших мейджоров Голливуда; на ее счету такие шедевры, как "Касабланка", "Мальтийский сокол", "Бонни и Клайд", "Грязный Гарри", "Сияние", "Побег из Шоушенка", "Матрица", "Гравитация", франшиза "Игра престолов" и серия фильмов о Гарри Поттере; прокатный хит 2025 года "Одна битва за другой" считается верным претендентом на "Оскар".

В фильмографии Netflix тоже значатся такие заметные картины, как "Дом из динамита", "Франкенштейн", "Рука бога", "На Западном фронте без перемен", "Рома", и они доказывают разнообразие стилистических и жанровых предпочтений компании.

Так что предвидеть последствия сделки, озаботившей самого президента Трампа, пока невозможно. "Честно говоря, мы не знаем, что и думать, хорошо это или плохо", - признаются наблюдатели разгоревшейся войны амбиций. Но одно опасение, высказанное в мировой прессе, кажется вполне реалистичным: платить за Netflix его подписчикам придется значительно больше.