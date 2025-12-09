Съемки фильма «Супермен 2: Человек завтрашнего дня» начнутся в апреле

Американский актёр Николас Холт поделился новыми деталями фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня». По словам исполнителя роли Лекса Лютора, съёмки ленты стартуют уже в апреле 2026 года.

Холт не стал вдаваться в детали, отметив лишь, что уже ознакомился со сценарием.

Я уже читал сценарий, и он замечательный. Мы начнём съёмки в апреле, зрителей ждёт нечто весёлое.

Будущая лента расскажет новую историю в киновселенной DC уже после событий «Супермена». По данным СМИ, главным злодеем кинокомикса выступит Брейниак, а Кларк Кент и Лекс Лютор объединятся, чтобы дать отпор инопланетному созданию.

Фильм «Супермен: Человек завтрашнего дня» выйдет в мировом прокате 9 июля 2027 года. Ближайшим фильмом киновселенной DC станет «Супергёрл» — лента про сестру Человека из стали с Милли Олкок выйдет 26 июня 2026 года. Судя по всему, новые блокбастеры во франшизе и дальше будут выпускать летом.