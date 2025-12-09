Появился первый постер пятого сезона «Эмили в Париже» от Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный постер пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Премьера продолжения состоится 18 декабря, всего в новом сезоне будет 10 эпизодов.

К главной роли вернулась актриса Лили Коллинз («С любовью, Рози»). Именно она изображена на постере.

© Netflix

Шоу повествует об Эмили, простой американской девушке, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. Там ей предстоит адаптироваться к новым условиям жизни, завести друзей и даже по-настоящему полюбить. В пятом сезоне героиня отправится в Италию. Первый сезон вышел в 2020 году, с тех пор продолжение выпускается каждый год.