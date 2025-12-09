«Золотой глобус» утверждает: кажется, кино все еще живо

«Битва за битвой» лидирует по количеству номинаций на «Золотом глобусе»
Объявлены номинанты на премии "Золотой глобус". Среди них есть картины, способные поколебать слишком пессимистичные прогнозы на будущее кино как искусства.
Конечно, голосующие журналисты ("ЗГ", напомню, - премия международной прессы) все равно предпочитают звуки выстрелов раздумчивой тишине человеческих драм, и по числу номинаций (8) лидирует саспенс в превосходном по мастерству и лукавству фильме Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Но, во-первых, фильм действительно хорош, ему и предрекали первенство, а во-вторых, на втором месте (7 номинаций) тихая, но внутренне накаленная психологическая драма в стиле Ингмара Бергмана "Сентиментальная ценность" Йоахима Триера. Конечно, этот фильм пойдет по рангу "иноязычного", но он попал и в актерские номинации, и в главную категорию "Лучший фильм" и, думаю, имеет там хорошие шансы.
Как теперь повелось на "ЗГ" с его делением кинопотока на драмы и комедии/мюзиклы, решительно невозможно понять критерии, по которым фильм попадает в эти категории. Например, "Битва за битвой" - это, оказывается, комедия, о чем, думаю, с удивлением узнал сам его режиссер. Непонятно также, как попала в комедийную номинацию "Новая волна" - история о том, как создавался шедевр Жан-Люка Годара. Это все вполне серьезное кино, где улыбок не больше, чем в нашей повседневной трагикомической жизни.
В главной номинации, кроме "Сентиментальной ценности" и "Битвы за битвой", значится "Франкенштейн" Гильермо дель Торо. Он весьма хорош, но больше шансов имеет в номинациях, связанных с невиданно живописным изображением и классно придуманным саундтреком - в частности, с музыкой Александра Деспла. Есть там и фильм Хлои Чжао "Гамнет" о трагедии, развернувшейся в семье Шекспира и о создании навеянной этой трагедией бессмертной пьесы "Гамлет".
Учрежденная в 1944 году премия - детище Ассоциации иностранной прессы, аккредитованной в Голливуде. Состав жюри часто вызывал недоумение, а его деятельность подвергалась критике и обвинениям в коррумпированности (кинокомпании привлекали симпатии жюри пышными круизами и обедами). Но при всем том вердикты этого жюри очень внимательно изучались академиками "Оскара" и заметно влияли на их решения, так что итоги "Золотого глобуса", которые станут известными 11 января на торжественной церемонии вручения наград, считаются верным барометром погоды на финальной гонке за Академической премией.