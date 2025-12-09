«Золотой глобус» утверждает: кажется, кино все еще живо

Объявлены номинанты на премии "Золотой глобус". Среди них есть картины, способные поколебать слишком пессимистичные прогнозы на будущее кино как искусства.

Конечно, голосующие журналисты ("ЗГ", напомню, - премия международной прессы) все равно предпочитают звуки выстрелов раздумчивой тишине человеческих драм, и по числу номинаций (8) лидирует саспенс в превосходном по мастерству и лукавству фильме Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Но, во-первых, фильм действительно хорош, ему и предрекали первенство, а во-вторых, на втором месте (7 номинаций) тихая, но внутренне накаленная психологическая драма в стиле Ингмара Бергмана "Сентиментальная ценность" Йоахима Триера. Конечно, этот фильм пойдет по рангу "иноязычного", но он попал и в актерские номинации, и в главную категорию "Лучший фильм" и, думаю, имеет там хорошие шансы.

Как теперь повелось на "ЗГ" с его делением кинопотока на драмы и комедии/мюзиклы, решительно невозможно понять критерии, по которым фильм попадает в эти категории. Например, "Битва за битвой" - это, оказывается, комедия, о чем, думаю, с удивлением узнал сам его режиссер. Непонятно также, как попала в комедийную номинацию "Новая волна" - история о том, как создавался шедевр Жан-Люка Годара. Это все вполне серьезное кино, где улыбок не больше, чем в нашей повседневной трагикомической жизни.

В главной номинации, кроме "Сентиментальной ценности" и "Битвы за битвой", значится "Франкенштейн" Гильермо дель Торо. Он весьма хорош, но больше шансов имеет в номинациях, связанных с невиданно живописным изображением и классно придуманным саундтреком - в частности, с музыкой Александра Деспла. Есть там и фильм Хлои Чжао "Гамнет" о трагедии, развернувшейся в семье Шекспира и о создании навеянной этой трагедией бессмертной пьесы "Гамлет".

Учрежденная в 1944 году премия - детище Ассоциации иностранной прессы, аккредитованной в Голливуде. Состав жюри часто вызывал недоумение, а его деятельность подвергалась критике и обвинениям в коррумпированности (кинокомпании привлекали симпатии жюри пышными круизами и обедами). Но при всем том вердикты этого жюри очень внимательно изучались академиками "Оскара" и заметно влияли на их решения, так что итоги "Золотого глобуса", которые станут известными 11 января на торжественной церемонии вручения наград, считаются верным барометром погоды на финальной гонке за Академической премией.