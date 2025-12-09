Лошадь Империи: вышел первый фильм об отечественных породах лошадей

В Москве прошла премьера документального фильма "Русская верховая - лошадь Империи".

© Российская Газета

Рассказ о легендарной породе - первый в серии о самых знаковых отечественных породах лошадей. Инициатор проекта - Кремлевская школа верховой езды (КШВЕ), снимала кинокомпания "Андреевский Флаг". О точном сроке выхода очередных серий пока говорить сложно, поскольку проект народный: на съемку объявляют сбор средств, после чего на сайте КШВЕ размещают имена меценатов.

Режиссер сериала Антон Мельник в ГУМ-кинотеатре рассказал первым зрителям о том, что осталось за кадром. "Картина монтировалась год, и за это время приходит дополнительное понимание материала, - уточнил режиссер. - Граф Алексей Орлов одерживает ошеломляющую морскую победу в 1770 году при Чесме, Крым уходит из протектората Османской империи. И граф уходит: в отставку, где увлекается племенным коневодством, создает новую породу. В это же время основываются города Екатеринослав, Херсон, Севастополь. Примерно за 20 или чуть больше лет формируется Новороссия, и рождается орловская порода, самая знаменитая. Этой лошади 250 лет: она рождалась, и одновременно рождалась Новороссия".

По оценкам Антона, фактически и кавалерия - в том виде, который соответствует нашим представлениям - зарождалась в ту эпоху. Время больших событий и реформ: царствование Екатерины Великой. Разумеется, лошади в русском войске были и за тысячу лет до восшествия на трон Екатерины. Но вот какие! Породистых покупали за границей, но ценились дорого, и много не купить. При срочной мобилизации их просто собирали по деревням. Результат был так себе. Сохранились документы за подписью самого Петра I, когда он неоднократно понижал требования к коням для войска. Приходилось брать низкорослых и откровенно не подходящих к службе. А что делать, если других не было.

А потом кони - они же как люди. Как в песне: "Сильные да смелые головы сложили в поле в бою". Герои погибают первыми. Очень тяжелая Семилетняя война (1756-1763 гг.) почти свела на нет поголовье лучших коней, в армию стали брать лошадок 135 см в холке. Богатырю такая по пупок… Потребность в племенном коневодстве и в выведении своей, русской породы, была огромная.

Исторические аналогии режиссера Мельника вполне соответствуют фактам.

В 1778 году Херсон был основан как главная цитадель Черноморского флота. Основанный весной 1787 года Екатеринослав был императрицей задуман в качестве третьей столицы России. В 1783 году основан Севастополь. Все это - знаковые города Новороссии (название землям дала сама Екатерина II, хотя ее приближенные предлагали другой вариант - Новая Сербия).

К тому времени граф Алексей Орлов-Чесменский пребывал в отставке: с зимы 1775 года. Разымался разведением всякой живности, в том числе канареек, голубей и куриц. Но не они обессмертили его имя. Конезавод устроил в пожалованном ранее императрицей подмосковном имении Остров. Сегодня это Москва, Лыткарино. К слову: понятие "остров" в те времена означало окруженный полями (а отнюдь не водой) лес.

Затем граф перевез конезавод в другое имение: в Воронежскую губернию. Название забавное - Хреновое (с ударением на второе "о" - прим. "РГ"). Почему так обозвали? На эту тему есть полдюжины легенд, начиная от истории, когда Петр I застрял в грязи в этих местах, а мужикам не хватило силы вытолкать царскую карету. "Хреновые из вас мужики", - якобы заявил император. По более благовидной версии здесь просто росло много хрена.

Зачем я так подробно о топонимах и исторических аналогиях? Спросите любого, чем следует гордиться россиянам? Каждый знает: Фаберже, первенством в освоении космоса, автоматом Калашникова, перекрытым Енисеем, балетом. Между тем, две породы лошадей, выведенных графом Алексеем Орловым, должны в нашем сознании занять место в топе самых великих брендов страны.

… Для выведения новой породы агенты графа и императрицы скупали лучших скакунов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Всего подобрали порядка сорока лошадей, из которых 12 достались Орлову. Самое ценное приобретение - чистокровный арабский жеребец серебристо-белой масти, которому лично Орлов дал кличку Сметанный. Но поскольку его все называли Сметанкой, так он и вошел историю. Обошелся в 60 000 рублей серебром. Что соответствовало цене строительства 66-пушечного корабля.

Представьте, что сегодня кто-то покупает коня по цене ракетного крейсера. Безумие, не так ли? Но, что важно - покупка была не из тщеславия, или, скажем, ради того, чтобы произвести впечатление на шальную императрицу. Екатерина - женщина влюбчивая, и она потеряла голову от графа Потемкина, после чего у всех Орловых (братьев было, кстати, не два, а пять) дела шли все хуже. Но Алексей Орлов вложился в государственное дело. Огромные вложения в коня себя оправдали: порода удалась. Орловские рысаки приспособлены к русскому климату, подходили и для парадов, и для войны. В их течет кровь как лошадей арабской и английской чистокровных пород, так и испанских, датских, туркменских и персидских скакунов.

Несколько позже генерал от инфантерии граф Федор Ростопчин вывел еще одну отечественную породу верховых лошадей. Назвали без затей: ростопчинская.

Увы, в первой половине XIX века армия закупала очень мало лошадей, перспективы у обеих пород были плохие. Конезаводы и Орлова, и Ростопчина были выкуплены казной и объединены. Благо все они находились недалеко друг от друга, в Воронежской губернии.

После чего на основе орловско-ростопчинской и была выведена удивительная порода - русская верховая. Лошадь быстро стала мировой звездой, собирая медали на российских и европейских выставках. Красавица: голова с широким лбом, выразительными глазами. Шея длинная, "лебединая". Как отмечают эксперты, лошади русской верховой породы умны, любопытны и общительны, доброжелательны к человеку.

Увы, породу чуть не потеряли. На фронтах Первой мировой гибли не только миллионы солдат, но и сотни тысяч боевых коней. А опустошительная Гражданская война почти уничтожила племенное коневодство - не только русскую верховую, вообще почти все.

Что теряем - понимали. Но времена были такие, что было не до ценных пород. Тем не менее, вот интересный факт: в кровавом 1941-м из центральной части СССР эвакуировали на Урал не только станки, но и племенных лошадей.

Породы графов Орлова и Ростопчина несколько послевоенных десятилетий были на грани вымирания. Приходилась слышать, что в Советском Союзе, все лошади, которые не годились для того, чтобы запрячь в телегу, власть не интересовали. Спорный тезис. По инициативе кафедры коневодства Московской сельхозакадемии им. Тимирязева весной 1980 года началась работа по воссозданию русской верховой породы лошадей. Основное хозяйство - Старожиловский конный завод, он в 56 километрах от Рязани.

Сегодня эту породу восстанавливают на небольших конезаводах и на фермах Подмосковья, Самарской и Смоленской областях. Излишне-оптимистические оценки преждевременны, но порода скорее спасена, чем нет. Хотя проблем пока много, а русских верховых - мало.

"Этим фильмом мы хотим поддержать отечественных коннозаводчиков, энтузиастов, которые находятся в очень сложной ситуации, но которые возрождают породы истинно российского и советского недалекого прошлого, - говорит председатель наблюдательного совета Кремлевской школы верховой езды генерал-лейтенант Сергей Хлебников. - Этот фильм не столько о лошадях, сколько о нас, людях".

От себя добавлю: лучшая гарантия сохранения породы, это ситуация, когда миллионы людей поймут что мы можем утратить. И когда, как не в Год лошади, это осознать.