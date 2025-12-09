Опубликован эпичный постер второго сезона «Аватар: Легенда об Аанге»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный постер второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». На нём изображены главные герои шоу с подзаголовком «Эпичная сага продолжается». Лента с живыми актёрами вернётся уже в 2026 году.

«Аватар: Легенда об Аанге» рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная 100-летняя война.

Первый сезон «Аватара» вышел на Netflix в феврале 2024 года и стартовал лучше адаптации «Ван-Писа». Главные роли в сериале исполняют Дэниел Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие.