Появились первые кадры и детали сериала «Молодой Шерлок» от Гая Ричи

В сети Интернет появились первые кадры и подробная информация о сериале «Молодой Шерлок» — экранизация книг Энди Лэйн выйдет в онлайн-кинотеатре Prime Video в 2026 году.

© Чемпионат.com

Как следует из названия, речь пойдёт о юности легендарного детектива. Режиссёром выступит Гай Ричи, культовый постановщик, известный по «Большому кушу», «Джентельменам» и «Шерлоку Холмсу» с Робертом Дауни-младшим.

Роль молодого Шерлока Холмса сыграет Хиро Файнс Тиффин, известный по роли 11-летнего Тома Реддла в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Образ Майкрофта Холмса примерит на себя Макс Айронс («Женщина в золотом»). В съёмках также приняли участие Колин Ферт, Джозеф Файнс и Наташа Макэлхоун.

Первые кадры сериала «Молодой Шерлок» Гая Ричи

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала