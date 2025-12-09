Кинокритик назвал своих фаворитов среди номинантов «Золотого глобуса»

Кинокритик Москвитин назвал своих фаворитов среди номинантов «Золотого глобуса»

Фильм «Битва за битвой» имеет все шансы на победу в «Золотом глобусе», поскольку картина отражает всеобщие волнения, настроения и мысли. Однако это не только она среди номинантов премии заслуживает особого внимания зрителей, рассказал в интервью НСН кинокритик Егор Москвитин.

Организаторы американской кинопремии «Золотой глобус» ранее назвали номинантов по итогам 2025 года. Среди лидеров по числу номинаций фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» (9 номинаций) с участием Леонардо Ди Каприо, картина норвежца Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» (8 номинаций) и «Грешники» Райана Куглера (7 номинаций). Москвитин заметил, что в этом году иностранные картины впервые заняли столь большое количество номинаций.

«Это отражение тенденции демократизации и глобализации премии. Отмечу бразильский фильм «Секретный агент». В нем причудливо сочетаются элементы боевика, ужастика и политической сатиры. Также выделю фильм норвежского режиссера Йоакима Триера «Сентиментальная ценность». Это одна из самых сильных картин Каннского фестиваля и возрождение идей Ингмара Бергмана в современном северном кино. Еще выделяется иранский фильм «Простая случайность», победивший на Каннском фестивале. Он с помощью сюжета-притчи, иногда страшного, иногда смешного и всегда очень грустного описывает важную тему милосердия в мире, в котором все занимают противоположные стороны баррикад», - заявил он.

Как уточнил собеседник НСН, среди американского кино в числе номинантов на «Золотой глобус» тоже есть любопытные картины.

«Впечатляют «Грешники» - вампирский боевик с афроамериканскими актерами. Картина использует нечистую силу, как метафору расизма. Выделяется и фильм «Гамнет» - интерпретация Шекспира в исполнении режиссера Хлои Чжао, известной по фильму «Земля качевников». Среди комедий привлекателен «Метод исключения». Это корейская сатира на мир капитализма. Своего рода новые «Паразиты». История мужчины, которые теряет работу, и чтобы не потерять дом, семью решает начать убивать всех соискателей на ту же должность. Это черная комедия, триллер, социальная драма. История, которую могут сделать только в Корее. Еще есть картина Ричарда Линклейтера «Новая волна» о том, как создавался французский фильм «На последнем дыхании». Это виртуозное путешествие американского режиссера в историю французского кино, очень вдохновляющая вещь», - отметил Москвитин.

По словам кинокритика, картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», заявленная сразу в девяти номинациях премии, имеет хорошие шансы на успех.

«В последнее время в США выпустили несколько картин, в которых происходят гражданские конфликты, политическое противостояние внутри страны, цивилизационный раскол. Это «Падение империи», «Безмолвное братство», «Бугония». «Битва за битвой» - кульминация этих переживаний. Кино, имеющее огромное национальное значение. Фильм культового режиссера-юбиляра, которому 50 лет. Пол Томас Андерсон – автор «Нефти», «Магнолии» и других важных американских фильмов. Его «Битва за битвой» - кино с потрясающими звездами, включая Леонардо Ди Каприо и Шона Пенна. Они разыгрывают настоящий арт-хаусный фильм-боевик. В фильме много юмора, триллера, семейной драмы, приключений. Это квинтэссенция американского кино. «Битва за битвой» также один из немногих фильмов, вокруг которого удалось выстроить маркетинговую кампанию по привлечению зрителя в кинотеатры. Как мы видим по истории с Netflix и Warner Bros., сохранение кинотеатров – очень важная задача для американцев. Потому шансы фильма на успех высоки», - объяснил он.

К ярким актерским работам Москвитин отнес игру Евы Виктор, Дженнифер Лоуренс, Аманды Сайфред

«Ева Виктор - звезда фильма «Прости, детка» и единоличный автор картина. В проекте она выступает актрисой, сценаристом, режиссером и продюсером. Картина – хрупкая, красивая, сложная и важная история о том, как начать жить после страшного события. Потрясающий дебют. Из опытных актрис хочется отметить Дженнифер Лоуренс в фильме «Умри, моя любовь» - душераздирающей и шокирующей история о том, как угасает брак. Если говорить о комедиях, стоит обратить внимание на Аманду Сайфред в фильме «Завещание Анны Ли». В картине она рассказывает эпохальную историю о том, что значит быть женщиной в век, когда все меняется быстро и трагично. Среди актеров в драматической номинации выделяется Дуэйн Джонсон. Роль бойца Марка Керра в фильме «Крушащая машина» может стать долгожданным признанием его драматических талантов. Актер, ассоциирующийся с комедиями и боевиками, смог перевоплотиться в героя- символа всего, что тревожит и ведет по жизни мужчин. Это серьезное исследование маскулинности», - рассказал он.

