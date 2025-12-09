Рассел Кроу раскритиковал сиквел «Гладиатора»

Известный актёр Рассел Кроу, исполнивший главную роль в историческом фильме «Гладиатор», выразил недовольство недавно вышедшим продолжением.

По мнению Кроу, авторы «Гладиатора 2» неверно поняли секрет первой части.

Думаю, недавний сиквел, который, знаете ли, не стоит называть вслух — это действительно неудачный пример того, что даже люди из съёмочной группы не понимают, что делало первый фильм особенным. Дело было не в помпезности. Не в экшене. Дело было в моральном стержне.

Актёр отметил, что Люциус в исполнении Пола Мескала показан как внебрачный сын Максимуса, хотя в оригинале на это не было даже намёка — по его словам, это подрывает целостность персонажа и лишает сиквел глубины. Кроу также остался недоволен, что Максимус затеял новый роман, хотя его моральный кодекс был основан на мести за жену и сына.