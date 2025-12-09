Стали известны детали сюжета фильма «Супергерл» про кузину Супермена

В Сети появился синопсис предстоящего фантастического фильма «Супергёрл». Как и ожидалось, история расскажет, как кузина Супермена по имени Кара Зор-Эл будет бороться со злом.

Однако героиня не будет работать одна — у неё появится некий спутник, о котором пока ничего не известно.

Из-за неожиданной угрозы безжалостного врага Кара Зор-Эл против своей воли вынуждена объединиться с неожиданным спутником. Вместе они отправляются в эпическое космическое путешествие, где на кону месть и справедливость, где Кара должна противостоять своему происхождению, чтобы найти свой путь героя.

Главную роль сыграла звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок. Актриса уже появилась в образе Супергёрл в «Супермене» с Дэвидом Коренсветом в главной роли. Премьера картины состоится 26 июня 2026 года.