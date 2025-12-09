Второй сезон сериала «Больница Питт» обзавелся датой премьеры

Канал HBO сообщил дату премьеры второго сезона «Больницы Питт» — один из самых успешных сериалов холдинга вернётся уже 8 января 2026 года.

© Чемпионат.com

Картина повествует об одной из смен сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. Второй сезон расскажет о событиях, которые произойдут 4 июля, в День независимости США.

Главные роли вновь сыграют Ноа Уайли («Донни Дарко»), Патрик Болл («Закон и порядок») и Суприя Ганеш («Миллиарды»). Шоураннером выступает Р. Скотт Геммилл — один из создателей культовой «Скорой помощи».

Всего в сезоне будет восемь серий, посмотреть их можно будет на HBO Max.