От «Ветра» до «Цинги»: Какие фильмы покорили кинокритиков в 2025 году

Помимо нескольких фильмов, собравших миллиард рублей и больше в прокате, 2025 год запомнится яркими жанровыми картинами.

Также в течение года в стране прошло немало крупных кинофестивалей. Не все фильмы, представленные на них, уже дошли до широкого зрителя. Однако они появятся в афише кинотеатров уже в 2026 году, и кинокритики призывают обратить на такие релизы особое внимание.

КОМЕДИИ И РОУД-МУВИ

Как сообщил НСН кинокритик Александр Шпагин, в целом в 2025 году вышло достаточно хороших фильмов, однако их все же меньше, чем было в 2022-2024 годах.

При этом лучшей картиной он назвал новую работу Сергея Члиянца «Ветер». Премьера роуд-муви состоялась в марте 2025 года на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Тогда фильм получил награду за лучший отечественный дебют, а актер Олег Васильков удостоился приза за лучшую мужскую роль. Затем последовало несколько закрытых показов, а выход в широкий прокат планировался на 6 ноября. Однако на фоне существенной конкуренции на дате премьеру «Ветра» отложили на весну 2026 года.

По словам Шпагина, который успел посмотреть фильм, «Ветер» - притча, размышление о русской ментальности и неукротимом русском духе.

«Я от Члиянца никак этого не ожидал, мне он давно казался продюсером, который успел забронзоветь. А он вдруг взял, и снял как режиссер, наверное, лучшую картину в этом году», - отметил кинокритик.

Собеседник НСН назвал среди лучших картин года и последнюю работу Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеновича».

«На мой взгляд, это лучшая его картина. Это фильм о смерти. В какой-то степени пророчество. История человека, которому осталось жить всего месяц. Притом это комедия. Совершенно гениальна в фильме актерская работа Федора Добронравова. Мы все время пребываем в состоянии когнитивного диссонанса. Хочется плакать и смеяться одновременно. Кеосаян никогда столь утонченно не работал, картина снята на одном дыхании. Притом, снята в коннотациях 70-х годов, напоминает фильмы Георгия Данелии. Она не очень современна по языку, думаю, это сознательно», - сказал Шпагин.

По его словам, по итогу года можно выделить несколько достойных комедий: «Совсем ошалели», «сНежный человек» (режиссер Олег Асадулин), «Пара на пару» (режиссер Владимир Котт). Отдельно он отметил и триллер Марюса Вайсберга «Вниз» с Егором Кридом, Игорем Миркурбановым и Анфисой Черных.

«Это высший пилотаж драматургии – три человека в лифте, но ты будешь смотреть, не отрываясь. Это сверхлокальное пространство. Теоретически это сверхнезрительский фильм. При этом достаточно успешная картина. Все три актера в кадре, один из которых, Егор Крид, не актер вовсе, а другой, Игорь Миркурбанов, иногда просто спит, играют прекрасно», - заявил он.

Среди кассовых релизов года он выделил картину «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова. Она получила сразу 10 номинаций на Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон», что также подтверждает повышенный интерес критиков к фильму.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Профессиональное сообщество также высоко оценило фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов». В сентябре его представили на кинофестивале «Маяк», а с 16 октября картина о последнем дне жизни Михаила Лермонтова вышла в широкий российский прокат.

«Лермонтов» также получил сразу девять номинаций Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон». Бакур Бакурадзе с этим фильмом претендует на призы за лучший сценарий и лучшую режиссерскую работу. Сама картина представлена среди прочего в номинации «Лучший фильм».

Как отметил в разговоре с НСН кинокритик Егор Москвитин, режиссер Бакур Бакурадзе в своем фильме «Лермонтов» не просто раскрывает личность знаменитого поэта, но и изучает природу конфликта, и в этом картина созвучна с лентами, показанными в 2025 году в Каннах и Венеции.

В российских кинотеатрах фильм со стендап-комиком Ильей Озолиным в главной роли освоил 64,8 миллиона рублей. В сравнении с фильмами-миллиардерами результат кажется скромным, однако подобные цифры - настоящий фурор для авторского кино. Оно в прокате не часто преодолевает отметку и в 20 миллионов рублей.

Между тем член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская в беседе с НСН допустила, что кассе в этом случае существенно помогло название.

«Думаю, 50% успеха фильма – в названии. Еще 50% - однозначно в таланте режиссера. Все авторские площадки очень хорошо сработали на этом фильме», - отметила она.

С ХАБЕНСКИМ И ЕФРЕМОВЫМ

Заметной фестивальной премьерой года стала и картина Сергея Малкина «Здесь был Юра». Фильм был удостоен Гран-при фестиваля «Маяк». Фильм рассказывает о трех молодых музыкантах, живущих в московской квартире и мечтающих стать рок-звездами. Накануне выступления на локальном фестивале один из героев узнает, что придется присматривать за 50-летним дядей с ментальными особенностями.

Старшего родственника в фильме сыграл Константин Хабенский. Также в картине снимались Кузьма Котрелев («Походу любовь»), Денис Парамонов («Аутсорс») и Александр Поршин («Сны отеля Москва»).

Как рассказала НСН кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина, «Здесь был Юра» - пример талантливого кино, созданного молодой командой на драйве и хорошем настроении, которое стоит увидеть на большом экране.

«И картина достойная, и Хабенский очень хорошо сыграл. Хотелось бы подчеркнуть, что в его статусе и положении он сегодня мог бы играть только большие роли, как в "Авиаторе" Егора Кончаловского. Хабенский записал обращение к фестивалю, отметив, что в фильме "Здесь был Юра" сыграл большого ребенка, и так и есть. Это высокое мастерство, когда актер доказал, что не боится посмеяться над собой, предстать в другом образе», - заявила она.

В российский прокат картина «Здесь был Юра» выйдет с 5 февраля 2026 года.

В начале декабря в Москве завершился открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний». Главный приз, а также награды за лучший сценарий и лучшую мужскую роль завоевала картина «Цинга» с Никитой Ефремовым в главной роли. Фильм стал дебютом в игровом кино для режиссера-документалиста Владимира Головнева.

Член жюри фестиваля, журналист Иван Кудрявцев в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что главным фаворитом фестиваля картину признали единогласно. По его словам, «Цинга» – это кино о вере и истинных основах современного бытия, и чего-то подобного не было со времен «Острова» Павла Лунгина, который представили в 2006 году. Мистический триллер выйдет в российский прокат с 26 февраля.