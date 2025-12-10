В Минске стартовала специальная программа кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Духом творческого гуманизма и сопереживания к человеческим судьбам наполнены многие ленты Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", специальная программа которой стартовала накануне в белорусской столице в кинотеатре "Москва".

В среду, 10 декабря, сообщает БЕЛТА, российский режиссер Андрей Зайцев в кинотеатре "Москва" представит на суд зрителей свой фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки". Он был удостоен сразу двух евразийских наград. Во-первых, творческая удача коллектива была отмечена в номинации "Лучшая актриса". Ее получила Светлана Крючкова, а также награду получил и Александр Адабашьян как "Лучший актер".

В беседе с журналистами постановщик фильма вынужден был признать, что современный зритель истосковался по доброму кино, в котором человеческие истории рассказывают с любовью. Глядя на прокатный продукт, бросается в глаза, по его оценке, что "в основном идет развлекательный контент, который делается для подростков и из которого полностью выпадает взрослая аудитория". И как-то само собой исключается доверительный, добрый и серьезный разговор с большого экрана.

В этой связи режиссер сослался на известную позицию Георгия Данелии, который утверждал, что надо делать доброе кино, с любовью относиться к героям, про которых рассказываешь.

Не случайно, убежден автор фильма, "на его показах люди часто обнимаются, плачут и, выходя из зала, кажется, что светятся". И у творческого коллектива появляется ощущение, что с ними давно так никто не разговаривал.

Особенно это кино, дополнил Зайцев, западает в сердце старшему поколению, о котором сейчас не так много снимают. При этом молодые люди вспоминают своих родителей, ведь в фильме поднимается тема отношений между поколениями, когда дети и внуки живут далеко от бабушек и дедушек.

Словом, режиссер благодарен евразийскому форуму, что он открыл в киноиндустрии новую главу. "Сегодня, когда глобализм несет за собой мысль, что все должны быть похожи, и нивелирует личность, эта кинопремия помогает сохранить свою культурную, религиозную, национальную идентичность", - подытожил режиссер.

Кинокритики напоминают, что фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки" побывал на многих фестивалях в Союзном государстве, на "Лiстападе" в Синеокой, и на шести фестивалях выиграл приз зрительских симпатий.

Кстати, накануне, уточняет агентство, с большим успехом прошел и показ белорусской картины "Черный замок", удостоенной "Бриллиантовой бабочки" в номинации "Лучший композитор".

А сегодня зрители смогут увидеть три киноленты, включая номинированную на премию совместную кыргызско-российскую картину "Потанцуйте с мамой!". После показа состоится творческая встреча с ее создателями Рустамжаном Сайдаматовым и Каниетом Халиловым. В этот же день белорусские зрители смогут увидеть и фильм-номинант на премию совместного производства Узбекистана и Туркменистана "Махтумкули". После показа анонсирована встреча с режиссером картины Музаффарханом Эркиновым.

А завершатся кинопоказы 11 декабря сербским фильмом "Лесной царь", который удостоен "Бриллиантовой бабочки" в номинации "Лучший режиссер".