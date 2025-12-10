Сигурни Уивер сыграет в новом сериале про Лару Крофт

По данным Deadline, звезда «Чужого», «Аватара» и других фильмов Сигурни Уивер планирует сыграть в сериале про Лару Крофт. Сделка ещё не заключена, но переговоры ведутся.

Роль расхитительницы гробниц исполнит звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер. Кого именно сыграет Уивер, пока не раскрывают.

Съёмки будущего сериала стартуют уже в середине января. Шоураннером сериала выступит Фиби Уоллер-Бридж, снявшаяся в проектах «Дрянь» и «Убивая Еву». Она не не раз отмечала, что давно знакома с франшизой.

У сериала про Лару Крофт пока нет даты выхода. Судя по примерным срокам производства, шоу может выйти уже в начале 2027 года.