Каким будет сериальный приквел «Пятница, 13-е»

Шоураннер Брэд Калеб Кейн, работающий над сериальным приквелом «Пятница, 13-е», поделился его некоторыми деталями. Так, он назвал шоу параноидальным триллером прямиком из 1970-х.

По слова Брэда, в шоу людей ждут «реки крови и очень много жестокости», однако это всё сделано ради того, чтобы лучше раскрыть героев.

Во многом это параноидальный триллер в духе 1970-х. В нём есть всё, что нужно для слэшера, но при этом он не совсем слэшер. В сериале реки крови. Там есть очень, на мой взгляд, изобретательные сцены убийств и смертей, но всё это сделано в угоду персонажам, теме, месту и времени.

Паму Вурхиз, мать Джейсона Вурхиза, играет Линда Карделлини. Сериал получил название «Хрустальное озеро». Он расскажет о событиях, которые привели к появлению Джейсона и последующим убийствам подростков в лагере.