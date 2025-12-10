О чем сериал «Землевладелец» и почему весь мир им так увлечен

На Paramount+ стартовал второй сезон «Землевладельца» — одного из самых популярных сериалов последних лет, в котором Билли Боб Торнтон играет техасского нефтяника со сложной личной и профессиональной жизнью. Как проект автора культового «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана вскрывает неприглядные реалии самой важной индустрии планеты, рассказывает «Лента.ру».

Оригинальное название: Landman.

Годы производства: 2024 — настоящее время.

Страна: США.

Жанр: драма, триллер, детектив.

Возрастное ограничение: 18+.

Количество серий: 10.

Длительность серии: 55 минут.

Режиссеры: Стефан Т. Кей, Майкл Фридман, Тейлор Шеридан.

Сценаристы: Тейлор Шеридан, Кристиан Уоллес.

В ролях: Билли Боб Торнтон, Деми Мур, Энди Гарсиа, Эли Лартер, Сэм Эллиотт.

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.2.

Через несколько веков, когда человечество будет смотреть на нашу эпоху, ее можно будет описать одним прилагательным — нефтяная. Конечно, если будет, кому смотреть, — цивилизация вполне может завершиться одновременно с исчерпанием запасов этого ресурса, если вовремя не найдет подходящей альтернативы. А пока сердце планеты бьется благодаря текущей по ее жилам черной крови. И именно в этих обстоятельствах процветают такие, как Томми Норрис (Билли Боб Торнтон) — нефтяные бароны, управляющие относительно небольшими, но весьма могущественными добывающими фирмами.

У Норриса, вечно уставшего циника-богача с исконно ковбойской фамилией и желчной иронией Гены Букина, жизнь ныне бьет не хуже нефтяного фонтана

После кончины Монти Миллера (Джон Хэмм) он стал президентом компании, на которую прежде работал решалой. Даже унаследовавшая фирму вдова Миллера Ками (Деми Мур), кажется, готова плясать под его дудку. Как и вообще все окружающие, включая обоих подросших детей (Мишель Рэндольф и Джейкоб Лофленд), красотку-жену (Эли Лартер) и даже местного шерифа (Марк Колли). Деньги, по-видимому, решают любые проблемы. Впрочем, и желающих покуситься на богатство вокруг возникает немало — от глав наркокартелей до международных нефтяных гигантов.

Первый сезон «Землевладельца» начал выходить в ноябре прошлого года, когда еще не успел отгреметь финал другого проекта Тейлора Шеридана «Йеллоустоун». Новое детище Шеридана, в принципе, можно считать вольным продолжением его главного хита. И здесь, и там сюжетом движут невозмутимые ковбои, которые пускаются в авантюры, балансируя на грани между законом, капиталом и криминалом. Схема справедлива и для других работ Шеридана — «Мэра Кингстауна» со звездой «Мстителей» Джереми Реннером и «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне.

Между проектами режиссера-сценариста (их еще принято называть нео-вестернами) можно провести немало параллелей, но интереснее сфокусироваться на особенностях

«Землевладелец», помимо прочего, посвящен тонкостям добычи одного из важнейших ресурсов планеты, вокруг которого ведутся боевые столкновения, создаются военные союзы, возникают и разрушаются целые государства. Сериал — во многом из-за обилия продакт-плейсмента нефтедобывающих компаний — уже успели не раз обвинить в пропаганде и романтизации разрушительной для экологии индустрии со всеми вытекающими. Однако такие порицания сродни охоте на ведьм — от чего «Землевладелец» бесконечно далек, так это от корпоративной заказухи.

Сериал не появился бы на свет, если бы не бывший журналист Кристиан Уоллис из Техаса, который после колледжа год проработал на нефтяной вышке, а в 2019-м, когда в западной части штата открыли крупнейшее месторождение в США, рассказал в своей статье о суровых реалиях и долгоиграющих последствиях добычи черного золота. Материал оказался настолько популярным, что Уоллис сделал из него восьмичасовой подкаст Boomtown, вышедший аккурат к началу пандемии коронавируса.

Подкаст Уоллиса рассказывал историю развития Пермского бассейна, расположенного на Западе Техаса и юго-востоке Нью-Мексико, и сопутствующих охватившей регион нефтяной лихорадке проблемах

Здесь и непредвиденные опасности работы на буровых вышках, и неожиданные экологические эффекты в виде парниковых газов и выкашивающих целые пастбища утечках, а также неочевидная нагрузка на близлежащие города, возникшая из-за наплыва трудяг. Все это — только верхушка нефтяного айсберга.

Шеридан, который сам родом из Техаса и даже имеет родственников в добывающей индустрии, к изображению нефтяников подошел с присущим ему прямолинейным ковбойским мачизмом. Циничный протагонист «Землевладельца» бесконечно обаятелен, пока не посмотришь на его жизнь через призму обывателя. Богач Норрис гоняет по автостраде в сопровождении патрульной машины пока модельная женушка делает ему минет. А в следующей серии орет на шерифа, как на собственного подчиненного (хотя, почему «как»?), и проталкивает в лучший вуз штата дочь, которая при виде таблицы умножения бьется в истерике. А наследник дела его жизни хоть и подает надежды своим чутьем и упрямством, на практике пускается в сделки с крайне сомнительными партнерами.

Экологические последствия нефтедобычи здесь упоминаются без надрывного алармизма, но и без особых прикрас. Да, мы убиваем планету, разводит руками Норрис, но если не мы, то мир остановится

Духовно «Землевладелец» наследует не только «Йеллоустоуну» и «Королю Талсы», но и таким бизнес-драмам, как «Миллиарды» и «Индустрия». Все они исследуют капиталистический фронтир, где правят, как некогда на фронтире реального Дикого Запада, сила, воля и быстрота реакции. Весь первый сезон «Землевладелец» выводил четкую параллель между нефтяными баронами и наркокартелями. Теперь сериал идет еще дальше, изображая владельцев вышек, по сути, феодальными князьями, жизнь которых романтизировать или пропагандировать бессмысленно — ведь, признаем, от нее и так мало бы кто отказался.