Четвёртый сезон «Люпена» выйдет осенью 2026 года — первый постер

Чемпионат.com

Netflix объявил, что четвёртый сезон сериала «Люпен» выйдет осенью 2026 года. Точную дату при этом пока называть не стали.

Netflix показал дебютный постер нового сезона сериала «Люпен»
Зато нам показали дебютный постер нового сезона, на котором главного героя можно увидеть в отражении лужи. О чём конкретно расскажет продолжение, пока неизвестно.

Постер четвёртого сезона

Сериал берёт за основу серию произведений Мориса Леблана о знаменитом воре Арсене Люпене, который совершает грабежи изящно и талантливо, при этом не теряя чувства справедливости. Главный герой шоу Netflix в исполнении Омара Си — фанат книг о Люпене, который пытается разгадать тайну гибели отца.