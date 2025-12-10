Появился российский постер каннского хита «Воскрешение»

Компания U Films поделилась русскоязычным постером и подборкой кадров из фильма "Воскрешение" (Resurrection / Kuang Ye Shi Dai) - научно-фантастической драмы Би Ганя ("Долгий день уходит в ночь", "Китайская меланхолия"), получившей специальный приз жюри Каннского кинофестиваля.

© Российская Газета

Действие 159-минутной картины, признанной на родине арт-шедевром, разворачивается в мире, где люди отказались от возможности мечтать и видеть сны в обмен на бессмертие.

Главная героиня находит существо, известное как Фантазм, все еще способное воспроизводить иллюзии. Она входит в его сны в надежде обрести тайное знание.

Каждая из глав посвящена определенному кинематографическому течению и одному из пяти чувств: зрению, слуху, вкусу, обонянию и осязанию.

"Экраны становятся все меньше, этой картиной я хотел напомнить зрителям, какие ощущения дарит просмотр фильма в кинотеатре", - рассказывает постановщик.

Роли в фильме исполнили Джексон И, Шу Ци, Марк Чжао, Ли Гэнси и Цзюэ Хуанг. Музыку написали участники знаменитой французской дрим-поп-группы M83.

Российская премьера назначена на 22 января 2026 года.