Вышел второй трейлер фильма Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать»

В Сети появился очередной трейлер футуристического скринлайф-триллера Тимура Бекмамбетова "Казнить нельзя помиловать" (Mercy), снятого в фирменном стиле постановщика - повествование целиком строится внутри цифрового пространства, история рассказывается через экраны ноутбуков, смартфонов, камер наблюдения.

Лос-Анджелес, ближайшее будущее. Правосудие полностью доверено искусственному интеллекту.

Детектива Криса Рейвена (Крис Прэтт) ложно обвиняют в жестоком убийстве собственной жены. Мужчина намерен доказать свою невиновность безэмоциональной машине-судье (озвученной Ребеккой Фергюсон) - на это у него есть всего 90 минут.

Производством ленты занималась Amazon MGM Studios, мировая премьера состоится 23 января 2026 года.