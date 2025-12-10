В России покажут полуанимационную комедию «Хитрый койот»

Компания "НМГ Кинопрокат" покажет в России многострадальную комедию "Койот против "Акме" ("Хитрый койот" / Coyote vs. Acme) по мотивам короткометражных мультфильмов Looney Tunes.

Фильм должен был выйти еще в 2023 году, однако Warner Bros. отказались от проекта в связи с сокращением расходов. Весной 2025-го права на показ приобрела компания Ketchup Entertainment.

Как сообщает "Бюллетень кинопрокатчика", картина, сочетающая анимацию и игровое кино, выйдет в российский прокат 27 августа 2026 года, в США - на день позже.

По сюжету Уайли Э. Койот решает разобраться с корпорацией Acme из-за того, что ее продукция (всевозможные взрывные устройства, ракеты, бесконечно падающие откуда-то наковальни и пр.) никак не дает ему поймать птицу Дорожного Бегуна.

Роли в фильме исполнили Уилл Форте ("Парки и зоны отдыха"), Джон Сина ("Миротворец"), Пи Джей Бирн ("Пацаны", 18+) и Лана Кондор ("Алита: Боевой ангел").

Также ожидается камео Багза Банни, которого с 1989 года озвучивает Джефф Бергман (голос Даффи Дака, Фреда Флинтстоуна, Джорджа Джетсона, Кота Сильвестра и Тасманского дьявола).

Режиссер - Дэйв Грин ("Внеземное эхо", "Черепашки-ниндзя 2" 2016 года).

На тестовых показах лента получила теплый прием, впоследствии в соцсетях была проведена кампания с требованием возродить проект.

Погоня Койота за Дорожным бегуном продолжается аж с 1948 года - персонажи были созданы художником-мультипликатором и режиссером Чаком Джонсом, сценарии к мультфильмам писал Майкл Мэлтиз.