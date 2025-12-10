Начались съемки комедийного сериала «Дальнобойщица»

ТНТ и Premier объявили о старте съёмок комедийного сериала «Дальнобойщица». Главные роли исполнят звезда «Ивановых-Ивановых» Анна Уколова и Владимир Епифанцев.

Фото со съёмок сериала «Дальнобойщица»

© ТНТ

© ТНТ

В центре сюжета дальнобойщик Витя и домохозяйка Валя, которые решают окончательно выяснить, кто в семье главный. Они решают поменяться ролями — и отныне Валя работает дальнобойщицей, а Витя остаётся дома и отвечает за всё хозяйство, включая воспитание троих детей.

В шоу также снимаются Валентина Мазунина, Филипп Волошин, Ольга Хохлова, Владислав Прохоров, Дмитрий Власкин. Дату выхода сериала пока не называют.