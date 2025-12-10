Умер создатель «Зены - королевы воинов» и «Зловещих мертвецов» Джош Бекер

Ушел из жизни Джош Бекер, американский кинематографист, работавший над множеством экранных проектов, ставших культовыми.

© Соцсети

Бекер - режиссер, сценарист, актер, продюсер, оператор, монтажер, писатель, публицист, критик, эссеист и так далее.

Джош - друг и коллега Сэма и Теда Рэйми и Брюса Кэмпбелла, они начали снимать свои первые любительские ленты еще детьми.

В 16 лет Бекер бросил школу, переехал из Детройта в Лос-Анджелес. Свой первый самостоятельный фильм сделал как режиссер в 1971-м. В списке работ Бекера - франшиза "Зловещие мертвецы", "Зена - королева воинов", где он был постановщиком и сценаристом, видео Мэрайи Кэри, "Мурашки", "Инопланетный апокалипсис" - всего порядка тридцати. Как актер Бекер в том числе появляется во всех трех оригинальных "Зловещих мертвецах".

Помимо книги о своем путешествии автостопом на Аляску - под влиянием произведений Джека Лондона, Бекер - автор "Полного руководства по созданию малобюджетного кино". Предисловие к нему написал Кэмпбелл.

Некролог опубликован порталом Bloody Disgusting (18+).