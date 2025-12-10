Продюсер рассказал, как кино поможет наладить мосты между США и Россией

Американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао уверен, что совместные кинопроекты помогут наладить мосты между США и Россией. В пример он привел грядущий фильм со Стивеном Сигалом в главной роли, который будет сниматься в нескольких странах.

"Один из сценариев у нас сейчас находится в разработке, мы договорились с компанией уже на распространение этого фильма. Это большой успех. Это будет экшен-драма. Часть будет сниматься в России, но команда у нас будет многонациональная. Такие проекты позволяют настроить диалог и работать вместе в сотрудничестве, это создает новые возможности не только для контента, но и для налаживания мостов между странами - США и Россией", - сказал продюсер в рамках пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.

Мао начинал карьеру как фотожурналист агентства Associated Press. С 2006 года возглавляет кинокомпанию Studio Mao. Был продюсером короткометражного фильма "Кожа" (Skin) режиссера Гая Наттива, который стал лауреатом премии "Оскар" в категории "Лучший игровой короткометражный фильм".