Что известно о продолжении народного хита «За Палыча!»

1 января на экраны выйдет фильм «За Палыча! — 2» — продолжение народного кинохита, вышедшего летом 2023 года. Что известно об этой ленте — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

Когда-то Артем Голубь был мажором, уверенным, что его отец сможет решить любой вопрос. Однако жизнь расставила все по местам: после аварии Тема попадает в ВДВ. Вернувшись, он работает, растит дочь и старается жить по совести. А его дед, легендарный десантник Палыч, выращивает яблони и мечтает о покое.

Однако в Подгорный приезжает бизнесмен по имени Василий, который хочет снести памятник Воину-освободителю и построить на его месте торговый центр. Палыч протестует, а потом исчезает. Чтобы разобраться в конфликте и спасти деда, Тема снова собирает десантуру.

В главных ролях:

Сергей Шакуров;

Татьяна Догилева;

Анатолий Журавлев;

Николай Наумов;

Егор Овчинников;

Валерий Баринов;

Денис Корнух;

Екатерина Лисина;

Андрей Богатырев;

Максим Коновалов;

Евгений Зарубин;

Константин Крюков;

Денис Кузнецов

и другие актеры.

Кто снимал:

Режиссер и генеральный продюсер — Максим Боев.

Сценаристы — Георгий Афанасьев и Максим Боев.

Продюсеры: Шериф Селимагич, Владимир Горячев и Сергей Чернов.

Оператор-постановщик — Вячеслав Красаков.

Производство — киностудия «Викинг».

Дистрибьюторская компания — «Каро Премьер».

Создатели о фильме

Вторая часть фильма — это трогательная и ироничная комедия о том, как мужчины исправляют ошибки своей юности. Герои вновь объединятся, чтобы доказать, что настоящая армейская дружба и чувство юмора способны спасти в любой ситуации.

— Мы решили снять сиквел фильма «За Палыча», поскольку было много запросов на продолжение. Цитаты вышли в народ, появились ролики и мемы с героями, которые набирали по 20 миллионов просмотров. В комментариях люди активно обсуждали фильм, а те, кто его еще не видел, спрашивали название, — рассказал режиссер картины Максим Боев.

Из-за этого команде, работавшей над фильмом, пришла идея снять продолжение. Эта мысль понравилась всем, включая Сергея Шакурова, исполнившего роль Палыча. По его мнению, вторая часть получилась даже лучше первой, так как во втором фильме раскрывается характер главного героя — со всеми достоинствами и недостатками. Кроме того, зрителей ждет неожиданный сюжетный поворот, отметил режиссер.

